Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Moosach: Sexueller Übergriff auf 16-jährige Schülerin



München, 29.09.2016. Eine 16-jährige Schülerin war am Mittwoch, 28.09.2016, gegen 08.30 Uhr, auf dem Weg vom Romanplatz in die Schule. Sie ging auf dem Fußweg, der durch eine Grünanlage an einem Campingplatz in der Straße "In den Kirschen" entlangführt.



An der nördlichen Seite des Campingplatzes stand ein Mann. Als sie an ihm vorbeigehen wollte, ging dieser auf sie zu und packte sie am Arm. Die Schülerin versuchte sich loszureißen, was ihr zunächst nicht gelang. Der Mann griff ihr zwischen die Beine und berührte sie an der Brust.

Durch ihre Gegenwehr gelang es der 16-Jährigen sich zu befreien und zu flüchten. Von der Schule aus wurde die Polizei verständigt.



Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 190 cm groß, dunkle Hautfarbe, Glatze. Bekleidet mit blauer Jeanshose und trug einen schwarz-roten Rucksack bei sich.



Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.