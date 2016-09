Lokalnachrichten aus München und Umgebung

48. Münchner Rauschgifttote



München, 29.09.2016. Eine 28-jährige Frau wurde am Freitag, 23.09.2016, in ihrem Zimmer in einer sozialen Wohneinrichtung in München Schwabing tot aufgefunden.



Nachdem sie für Freunde einige Zeit nicht erreichbar war, hatten diese die Polizei verständigt, die die Wohnung öffnete. Bei der 28-Jährigen konnten drogentypische Utensilien und Betäubungsmittel festgestellt werden.



Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Ein im Rahmen der Obduktion durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf mehrere Rauschmittel. Es handelt sich somit um die 48. Rauschgifttote im Bereich des Polizeipräsidiums München.



Vergleichszahlen:

2015: 46 Personen

2014: 27 Personen