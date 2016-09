Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Kaum Schwankungen bei den Spritpreisen



Super wieder günstiger, leichter Anstieg bei Diesel



Die Kraftstoffpreise haben sich im Vergleich zur Vorwoche nur geringfügig verändert. Der Liter Super E10 verbilligte sich um 0,2 Cent und liegt bei durchschnittlich 1,292 Euro. Im Gegensatz dazu müssen Dieselfahrer an den Zapfsäulen wieder mehr bezahlen. Ein Liter des Selbstzünderkraftstoffs kostet im bundesdeutschen Durchschnitt 1,096 Euro. Das ist ein Anstieg um 0,6 Cent binnen Wochenfrist.



Die Preisdifferenz zwischen den beiden Kraftstoffsorten unterschreitet damit die 20 Cent Marke. Insgesamt spiegeln die geringfügigen Schwankungen die stabile Lage am Ölmarkt wieder. Ein Barrel der Rohölsorte Brent kostet wie in der Vorwoche rund 46 Dollar.



