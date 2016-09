Oktoberfest 2016: Festnahme nach Diebstahl einer Handtasche aus Festzelt



Zunächst bückte er sich in der Nähe einer Tischreihe und erweckte den Anschein, als wolle er sich die Schuhe binden. Seine Jacke hatte er in dieser Zeit auf dem Fußboden des Zeltes abgelegt und griff dann unter eine Bierbank zu einer abgelegten Handtasche. Diese zog er heraus und bedeckte sie mit seiner Jacke.



Danach stand er auf, schaute sich um, ob er dabei beobachtet wurde und nahm seine Jacke samt der Handtasche an sich. Kurz nachdem er sich entfernen wollte, konnte der 43-Jährige von den Fahndern festgenommen werden.



München, 28.09.2016. Am Dienstag, 27.09.2016, gegen 22.00 Uhr, konnten norwegische Taschendiebfahnder einen 43-jährigen Mann dabei beobachten, wie er sich in einem Festzelt verdächtig verhielt.