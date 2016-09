Unterhaching: Aufmerksamer Zeuge verhindert Betrug

Am Freitag, 23.09.2016, kurz nach 16.00 Uhr, klingelten zwei Männer im Alter von 35 und 29 Jahren an der Wohnungstür eines 82-jährigen Mannes in Unterhaching.



Die beiden Männer gaben an von einem Zirkus zu kommen und Geld für Tierfutter zu sammeln.

Der hilfsbereite Rentner übergab den beiden Männern daraufhin 20 Euro. Kurze Zeit später wurden die beiden Männer erneut vorstellig und fragten den 82-Jährigen, ob er ihnen 100 Euro leihen könnte. Sie gaben an, das Geld gleich wieder zurück zu bringen.



Im Verlauf des Gesprächs steigerten die Täter den benötigten Geldbetrag auf 2.500 Euro. Die Männer erzählten dem 82-Jährigen, dass sie sich bereits schon einmal von seiner Frau Geld geliehen hätten und sie hätten das Geld auch sofort wieder zurückbezahlt. Die Ehefrau war zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht anwesend und konnte nicht befragt werden. Darüber hinaus versprachen sie dem Unterhachinger Zinsen in Höhe von 200 Euro.



Der Rentner ging zu seiner Bank, hob 2.500 Euro ab und übergab das Geld den beiden Männern.



Ein aufmerksamer Zeuge hatte das Gespräch des Geschädigten mit den beiden Männern beobachtet. Da ihm der ganze Sachverhalt verdächtig vorkam, verständigte er die Polizei.



Eingesetzte Polizeibeamte der Polizeiinspektion 31 (Unterhaching) konnten die beiden Beschuldigten noch in Tatortnähe festnehmen. Einer der beiden hatte insgesamt 2.805 Euro Bargeld bei sich, den Großteil davon hatte er von dem Rentner erhalten. Das Geld konnte an den 82-Jährigen zurückgegeben werden.



Gegen die beiden Männer wurde Haftbefehl erlassen.