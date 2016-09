Lehel: Besonders schwerer Diebstahl eines Navigationsgerätes geklärt



An dem aufgebrochenen Pkw wurde eine Spurensicherung durchgeführt, wobei am Armaturenbrett tatrelevante DNA-Spuren gesichert werden konnten. Ein Abgleich der Spuren in der DNA-Analysedatei des Bayerischen Landeskriminalamtes führte zu einem Treffer mit dem DNA-Personenmuster eines 28-jährigen Litauers.



Der 28-Jährige sitzt nach einem Pkw-Aufbruch in Krefeld, bei dem er auf frischer Tat festgenommen werden konnte, in der JVA Willich in Untersuchungshaft. In seiner Vernehmung wollte sich der Beschuldigte zu dem Tatvorwurf in München nicht äußern.



München, 28.09.2016. Zwischen Freitag, 25.03.2016, und Samstag, 26.03.2016, schlug ein zunächst unbekannter Täter an einem in der Liebherrstraße geparkten BMW auf der Beifahrerseite die beiden Seitenscheiben ein und entwendete anschließend das festverbaute Navigationssystem sowie das Lenkrad mit Air-Bag-Modul. Hinweise auf den Täter lagen zu Beginn der Ermittlungen nicht vor.