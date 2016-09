Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Zamdorf: Einbruch in einem Hotelzimmer



München, 28.09.2016. Während sich die beiden Bewohner eines Hotelzimmers im Münchner Osten, am Samstag, 24.09.2016, in der Zeit zwischen 19.19 Uhr und 21.44 Uhr, in dem Wellnessbereich befanden, wurde das Fenster des im Erdgeschoss gelegenen Zimmers von Unbekannten aufgehebelt.



Nachdem der oder die Täter so in das Zimmer gelangt waren, durchwühlten sie das komplette Zimmer und stahlen vorgefundenes Bargeld sowie Uhren und ein hochwertiges Mobiltelefon. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung.



Die hoteleigenen Tresore waren von den beiden Mietern nicht benutzt worden.



Präventionshinweis Ihrer Münchner Polizei:

Versperren Sie sämtliche Wertsachen in den Zimmer-Safes bzw. extra hierfür angebotenen Rezeptions-Safes. Der letztgenannte Bereich ist meist speziell videoüberwacht.



Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.