Berg am Laim: Einbruch in Baustelle durch DNA-Treffer geklärt



München, 28.09.2016. In der Zeit von Freitag, 10.06.2016, bis Samstag, 11.06.2016, gelangte ein zunächst unbekannter Täter auf das umzäunte Grundstück einer Baustelle an der Berg-am-Laim-Straße.



Mit einem mitgebrachten Stemmeisen hebelte er die Tür zum Lager auf und entwendete daraus eine Bohrmaschine sowie einen herumliegenden Handmixer. Anschließend wurde versucht mit einer Eisenstange die Tür zu einem weiteren Lager einzuschlagen, was jedoch nicht gelang. Die Gipswand zu einem Nebenraum wurde aufgeschlagen, sodass der Einbrecher auch in diesen Raum gelangen konnte und dort weitere Baumaschinen entwendete.



Am Tatort konnten entsprechende DNA-Spuren gesichert werden, die nun bei einem Abgleich im Bayerischen Landeskriminalamt einem 43-jährigen Ungarn zugeordnet werden konnten. Der Aufenthaltsort des Ungarn ist derzeit nicht bekannt. Gegen diesen ist Haftbefehl beantragt worden.