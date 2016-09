Oktoberfest 2016: Nach Sturz Hilfe ausgenützt



Bei einem Sturz hielt sich ein 23-jähriger Tourist aus Australien am Dirndl einer 19-jährigen deutschen Studentin fest. Das Dirndl ist dabei leicht zerrissen.



Auf den Sturz aufmerksam geworden, kam eine 22-jährige Krankenschwester hinzu. Sie wollte dem augenscheinlich hilflosen Australier helfen. Sie brachte ihn dazu in eine stabile Seitenlage und verständigte den Rettungsdienst.



Dabei griff der australische Tourist der Krankenschwester in sexueller motivierter Art und Weise zwischen ihre Beine.



Der Vorfall wurde der Polizei angezeigt. Da der Australier in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, wurde er der Haftanstalt im Polizeipräsidium überstellt.



München, 27.09.2016. Dieser Fall ereignete sich am Sonntag, 25.09.2016, gegen 19.45 Uhr, auf der Wirtsbudenstraße.