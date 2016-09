Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Oktoberfest 2016: 28-Jähriger sucht Nähe zu angetrunkenen Frauen



München, 27.09.2016. Ein 28-jähriger Iraker wurde am Freitag, 23.09.2016, gegen 20.25 Uhr, in der Wirtsbudenstraße von Einsatzkräften beobachtet, wie er die Nähe von scheinbar angetrunkenen Frauen suchte.



In einem Fall gelang es dem Mann, einer 46-jährigen Kassiererin gegen ihren Willen an die Brüste und ihren Po zu greifen. Dies bemerkte die Frau und wollte einen Ordner aufsuchen. Dies versuchte der 28-jährige tatverdächtige zu verhindern, indem er sie am Arm festhielt.



Die Polizeibeamten schritten ein und nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest.



Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er von der Wiesn-Wache aus wieder entlassen.