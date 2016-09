Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Ramersdorf: Kraftrad kollidiert im Kreuzungsbereich mit Lkw - eine Person schwer verletzt



München, 27.9.2016. Am Montag, 26.09.2016, gegen 05.20 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Kraftfahrer aus der Rheinland-Pfalz mit seinem Sattelzug die Ständlerstraße in östlicher Richtung.



An der Kreuzung zur Balanstraße wollte der Mann nach links abbiegen, um seine Fahrt in Richtung Innenstadt fortzusetzen. Laut eigenen Angaben bog der 51-Jährige bei Grünlicht mit aufleuchtendem Räumpfeil nach links ab.



Zur selben Zeit fuhr ein 42-jähriger Brandenburger mit seinem Motorrad auf der Ständlerstraße in westlicher Richtung. Der Brandenburger wollte die Kreuzung zur Balanstraße geradeaus überqueren.



Der 51-Jährige war bereits mit seiner Sattelzugmaschine abgebogen, als der Motorradfahrer frontal gegen den Auflieger prallte.



Durch den Zusammenstoß wurde der 42-Jährige schwer verletzt und musste mit einem Rettungsfahrzeug zur stationären Behandlung in ein Münchner Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt.



An beiden Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden.



Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.