Lochhausen: Leichtkraftfahrerin übersieht beim Abbiegen einen entgegenkommenden Pkw und wird schwer verletzt



Am Montag, 26.09.2016, gegen 19.25 Uhr, befuhr eine 16-jährige Münchnerin mit ihrem Leichtkraftrad die Mühlangerstraße in Lochhausen in nordwestlicher Richtung.



An der Kreuzung zur An der Langwieder Haide, wollte sie bei Grünlicht nach links abbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 48-jähriger Münchner mit seinem Mercedes die Mühlangerstraße in südwestlicher Richtung. Er wollte bei Grün die Kreuzung geradeaus überqueren. Aus bisher unbekannten Gründen übersah die Schülerin den entgegenkommenden Pkw.



Dieser erfasste mit der Front die rechte Seite des Leichtkraftrades, die 16-Jährige wurde durch die Luft geworfen und kam im Grünstreifen am Fahrbahnrand zum Liegen.



Während der Pkw-Fahrer unverletzt blieb, wurde die 16-Jährige schwer verletzt und kam mit dem Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Klinikum. Ihr Zustand ist derzeit lebensbedrohlich, mit Ableben ist jedoch nicht zu rechnen. Die Schülerin war mit geeigneter Schutzkleidung ausgerüstet.



An dem Motorrad und dem Pkw entstand jeweils Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.