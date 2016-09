Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Unfallkommission beschließt weitere Maßnahmen an Unfallhäufungsstelle in Lochhausen



München, 27.09.2016. Nach mehreren schweren Vorfahrtsunfällen an der Kreuzung Lochhausener Straße Ecke Mälzereistraße, hat die zuständige Unfallkommission, bestehend aus Vertretern der Straßenverkehrsbehörde, der Straßenbaubehörde und der Münchner Polizei, weitere Maßnahmen beschlossen.



Mit zusätzlichen Warnschildern und einem auf der Lochhausener Straße angeordneten Tempolimit von 30 km/h soll die Kreuzung künftig sicherer werden.



Aufgrund der Unfallsituation war die Unfallkommission schon in der Vergangenheit tätig. Dabei wurden verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit, beispielsweise eine Änderung der Vorfahrt sowie Piktogramme (Vorfahrtszeichen) auf der Fahrbahn, umgesetzt.



Der Leiter der Verkehrsabteilung des Polizeipräsidiums München, Herr Polizeidirektor Dieter Bauer, begrüßt die zusätzlichen Maßnahmen:

"Die Unfallkommission führt als Expertengremium vor Ort an jedem unfallauffälligen Straßenbereich detaillierte Analysen durch, um gezielte Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. Auch mit Ausrichtung auf das Bayerische Verkehrssicherheitsprogramm 2020 "Bayern mobil - sicher ans Ziel" wollen wir mit solchen Maßnahmen die Unfallzahlen nachhaltig senken und den Verkehrsraum sicherer gestalten."