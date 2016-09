Internationaler Mädchentag am 11. Oktober - Aktionswoche vom 5.- 14. Oktober 2016

Am 11. Oktober wird weltweit zum sechsten Mal der internationale Mädchentag gefeiert. München feiert gleich eine Woche lang mit.Am 11. Oktober feiern, singen, rappen und tanzen Mädchen und junge Frauen in München für ihre Rechte und zeigen, was sie können steckt. Unter dem Motto "Frech, frei und wunderbar" fordern sie Gleichberechtigung in allen Lebensbereichen, das Recht auf Bildung und Freiheit sowie Null Toleranz gegen über Gewalt.Seit 2011 ist der 11. Oktober der Internationale Mädchentag. München feiert ihn mit einer gro- ßen Kundgebung auf dem Marienplatz. Um 14 Uhr startet das Bühnenprogramm mit Beats’n Rhythm for Girlz, Zumba, K-Pop- und HipHop-Show-Acts, dem Frauenchor der Münchner Polizei sowie der "Open Stage for Girlz only", auf der Mädchen spontan auftreten können. Um 16 Uhr überbringen Stadträtin Lydia Dietrich (GRÜNE) sowie die Leiterin der Gleichstellungsstelle für Frauen, Nicole Lassal, die Grußworte der Landeshauptstadt München. Dazu gibt es an vielen Infoständen bis 18 Uhr kreative Aktionen, darunter Buttons, Textildruck und Selfie-Aktionen.Begleitet wird der Internationale Mädchentag 2016 in München mit einer ganzen Aktionswoche für Mädchen und junge Frauen. Vom 5. bis 14. Oktober können sie in 15 Workshops und Veranstaltungen in ganz München ihre Stärken entdecken, ausleben und Gemeinschaft erfahren. Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist kostenlos und, sofern nicht anders angegeben, ohne Anmeldung möglich.Auf dem Programm stehen zahlreiche Tanzworkshops von Hip Hop über Zumba bis Streetdance. Mädchen können sich auch im Songwriting, Textildruck, Fotografieren und Backen aus- probieren und entdecken, was in ihnen steckt. Auch Wellness, Chillen und gemeinsames Brunchen gehört zum Programm der Aktionswoche.In einigen Workshops werden auch leisere Töne angeschlagen. Hier können sich Mädchen mit ihren eigenen Wünschen, Lebensplänen und den gesellschaftlichen Vorstellungen, wie Mädchen sein sollten, auseinandersetzen. Auch Workshops zu unterschiedlichen Lebensformen und Coming out werden angeboten.Natürlich ist beim Internationalen Mädchentag die Mitbestimmung der Mädchen gefragt. Des- halb wurden an alle Kinder- und Jugendeinrichtungen der Stadt und an alle Münchner Schulen Postkarten verteilt. "Wie wäre ein Ort, an dem Du Dich wohlfühlst?" fragen diese Karten.Mädchen und junge Frauen können darauf beschreiben, was ihnen fehlt und was sie sich wünschen, um sich in der Stadt, in ihrem Viertel, ihrer Schule oder Ausbildungsstätte wohl zu fühlen. Die Karten liegen auch am Aktionstag am Marienplatz aus, am Ende werden die Anregungen gesammelt, veröffentlicht und an politisch Verantwortliche überreicht.Weitere Informationen unter www.facebook.com/internationaler.Maedchentag.muenchen, die Seite ist öffentlich und auch ohne Facebook-Profil einsehbar.Übersicht der Veranstaltungen und Workshops (nach Datum sortiert)Start ist am Mittwoch, 5. Oktober mit dem Foto-Projekt unter dem Titel "Mädchen können alles sein....". Ob Chinesische Chefin, somalische Skaterin oder kroatische Kämpferin, hier können Mädchen von 17-20 Uhr in der Fotobox in verschiedene Rollen schlüpfen und mit Mädchen-Klischees aus aller Welt spielen. Ort ist IMMA e.V. in der Geyerstr. 32 nahe dem Baldeplatz in der Isarvorstadt.Beim Kunstprojekt "Wie will ich sein - Wie soll ich sein?" können Mädchen zwischen 10 und 13 Jahren herausfinden, was sie ausmacht und mit kreativen Materialien auf die Suche nach den eigenen Wünschen gehen. (5. und 6. Oktober, 15 bis 19 Uhr , Mädchentreff Blumenau, Gelb- hofstr.16)."Girls go wild!" heißt die Mädchenparty am Donnerstag, 6. Oktober von 15 bis 18 Uhr mit Musik, Essen und Aktionen bei amanda in der Gmunder Str. 7 in Obersendling.Den neuen Trend "Mug Cakes", also Kuchenexperimente in der Tasse, können Mädchen ebenfalls am Donnerstag von 15 bis 19 Uhr im Treff Mosaik in der Rosa-Bavarese-Str. 21 in Laim aus- probieren.Auch die Tanzworkshops beginnen am Donnerstag, 6. Oktober. Einen HipHop-Dance- Workshop bietet der Schwabinger Jugendtreff am Biederstein in der Gohrenstraße 6 von 17 bis 19:30 Uhr an, hier ist eine Anmeldung unter biederstein@kjr-m.de oder Tel. 089/343776 not- wendig.Coole Hip Hop- und Streetdance-Moves lernen Mädchen und junge Frauen am Donnerstag, 6. Oktober ab 17 Jahren im ClubIn Internationaler Treff in der Friedrich-Loy-Str. 16 nahe dem Hohenzollernplatz von 20 bis 21:30 Uhr. Auch hier ist eine Anmeldung zur besseren Planung unter clubbuero@vij-muenchen.de oder Tel. 089/3008584 erbeten.Alles, was Mädchen gut finden und was ihnen Spaß macht, darum geht es ebenfalls am Donnerstag, 6. Oktober bei "weil ich ein Mädchen bin...!"von 17 bis 19 Uhr in der Freizeitstätte Hirschgarten in der Arnulfstr. 251. Hier können sie auf die vielen Möglichkeiten und positiven Seiten blicken, die Mädchen in Deutschland haben.Am Freitag, 7. Oktober gibt es gleich zwei Kreativ-Angebote. Beim DIY-Stencil-Druck können Mädchen in entspannter Atmosphäre ganz unter sich der Kreativität freien Lauf lassen. Im Moosacher Kinder- und Jugendtreff Mooskito in der Leipziger Str. 2 bedrucken sie von 13 bis 17 Uhr Kosmetiktaschen, Turnbeutel und Jutetaschen mit tollen Motiven.Im Süden der Stadt können sie im Fürstenrieder Jugendzentrum Treibhaus in der Züricher Str. 39 von 13 bis 19 Uhr Leinwände gestalten, "Starke Frauen" lautet das Thema. Die bemalten und beklebten Leinwände können anschließend im Jugendzentrum ausgestellt werden.Das Internationale. Mädchenfest in Milbertshofen steigt am Freitag, 7. Oktober von 15 bis 19 Uhr im Stadtteilzentrum Milbertshofen am Alter-St.-Georgs-Platz 4. Mädchen von 7 bis 16 Jahren aus dem Stadtteil können dabei nicht nur feiern, sondern auch Angebote aus den Bereichen Kreativität, Bewegung, Selbstdarstellung und Ernährung nutzen.Einen eigenen Song producen, Beats bauen und Songtexte schreiben, das können Mädchen im zweitägigen Workshop Beats´n Rhythm for Girlz lernen. Am Freitag, 7. Oktober von 15 bis 18 Uhr und Samstag, 8. Oktober von 12 bis 17 Uhr vermittelt der Jugendtreff am Biederstein in der Gohrenstraße 6 nahe der Münchner Freiheit die Basics, um als Singer/Songwriter/Producerin durchzustarten, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Wer möchte, kann die eigene Produktion auf der Bühne zum Internationalen Mädchentag am 11. Oktober am Marienplatz präsentieren. Eine Anmeldung unter biederstein@kjr-m.de oder Tel. 089/343776 ist erforderlich.Wellnessangebote genießen, Holzbranding ausprobieren, sich Henna-Tattoos machen lassen und bei einer Tasse Tee die Seele baumeln lassen, das geht am Samstag, 8. Oktober von 13–17 Uhr beim Entspannungstag für Mädchen. Der Kinder- und Jugendtreff 2CLUB in der Thalkirchner Str. 209 lädt dazu alle Mädchen und junge Frauen zwischen sechs und 18 Jahren ein. Zur Teilnahme ist eine Anmeldung unter kjt.2club@kjr-m.de oder Tel. 089/7232310 nötig.Ganz entspannt ist auch der Brunch in der Blumenau am Sonntag, 9. Oktober von 11 - 14 Uhr. Verschiedene Einrichtungen und Organisationen aus der Blumenau richten diesen Brunch für Mädchen ab 10 Jahren, Mütter und interessierte Frauen aus der Umgebung aus. Ort ist der Mädchentreff Blumenau in der Gelbhofstraße 16.Kunst, Kultur und Musik mit queeren und feministischen Inhalten präsentiert Queerthing am Dienstag, 11. Oktober von 19 - 23 Uhr im Bürgerhaus Glockenbachwerkstatt in der Blumenstr. 7. Neben der Auseinandersetzung mit diesen Themen am Internationalen Mädchentag soll natürlich gemeinsam gefeiert werden.Den Abschluss der Aktionstage markiert der Infoabend zum Coming Out am Freitag, 14. Oktober von 19 bis 22 Uhr. Im Jugendzentrum von Diversity München e.V. geht es in der Blumenstraße 11 um das schwierige Themenfeld rund um das bekanntgeben der eigenen sexuellen Orientierung. Nach einer kurzen Einführung gibt es eine Diskussion zum Thema "Coming Out". Willkommen sind auch heterosexuelle Mädchen.Der internationale Mädchentag wurde 2011 von den Vereinten Nationen als "International Day oft he Girl Child" ausgerufen. Der Tag rückt die Nöte und Rechte von Mädchen und jungen Frauen in den Mittelpunkt.Z.B. sind Mädchen weltweit immer noch massiv von Gewalt im sozialen Nahraum betroffen.Hierzu gehört psychische Gewalt ebenso wie körperliche und sexuelle Gewalt. Zwangsheirat und Genitalverstümmelung machen nicht vor Ländergrenzen halt, und sind durch die Migration und Flüchtlingsströme auch in Europa ein Thema geworden. Überall in den Entwicklungsländern leiden kleine Mädchen unter Nahrungsmitteldiskriminierung. In Deutschland erhalten immer noch mehr Jungen als Mädchen Unterstützung durch die Kinder-und Jugendhilfe, weil ihre Sorgen und Nöte weniger wahrgenommen werden.Der Internationale Mädchentag bringt auch die Verbundenheit und Stärke aller Mädchen und jungen Frauen auf der ganzen Welt zum Ausdruck. Deshalb feiern, malen, diskutieren und tanzen Münchner Mädchen eine ganze Woche lang für die zentralen Forderungen des Mädchentages:- Gleichberechtigung in allen Lebensbereichen- Gezielte Förderung von Mädchen und jungen Frauen durch Bildung- Keine Toleranz gegenüber Gewalt, auch nicht im Namen von Tradition und Kultur- Konsequente Umsetzung von Antidiskriminierungsgesetzen- Bekämpfung der Zwangsehe- amanda, Projekt für Mädchen und junge Frauen- Jugendtreff am Biederstein (KJR)- Kreisjugendring München-Stadt- Mädchentreff Blumenau, schule beruf e.V.- mira Mädchenbildung, schule beruf e.V.- IMMA e.V., Initiative für Münchner Mädchen- Internationaler Bund- Freizeitstätte Hirschgarten, Evangelische Jugend München- Münchner Fachforum für Mädchenarbeit- Gleichstellungsstelle für Frauen der LHM- Sozialreferat, Stadtjugendamt, LHM (finanzielle Unterstützung)