Stauprognose für das Wochenende 30. September bis 3. Oktober 2016



Volle Straßen am langen Wochenende



Am langen Wochenende müssen Autofahrer wieder mit vollen Straßen rechnen. In Bremen, Niedersachsen, Sachsen und Sachsen-Anhalt beginnen die Herbstferien. Wegen des bundesweiten Feiertags am Montag, 3. Oktober, sind vor allem bei schönem Wetter viele Wochenendausflügler und Kurzurlauber unterwegs. Am Freitag- und Montagnachmittag wird es rund um die Ballungszentren besonders eng. Darüber hinaus sorgen viele Baustellen für Staus auf den Autobahnen.



Die Staustrecken:

- Großräume Hamburg, Berlin, Frankfurt und München

- Fernstraßen von und zur Nord- und Ostsee

- A 1 Hamburg - Bremen - Köln

- A 2 Dortmund - Hannover - Braunschweig

- A 3 Köln - Frankfurt - Nürnberg - Passau

- A 4 Kirchheimer Dreieck - Erfurt - Dresden

- A 5 Hattenbacher Dreieck - Karlsruhe - Basel

- A 6 Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

- A 7 Hamburg - Hannover - Würzburg - Füssen/Reutte

- A 7 Hamburg - Flensburg

- A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

- A 9 München - Nürnberg - Berlin

- A 93 Inntaldreieck - Kufstein

- A 95/ B 2 München - Garmisch-Partenkirchen

- A 96 München - Lindau

- A 99 Umfahrung München



Auch im Ausland sorgen Urlauber und Ausflügler für lebhaften Verkehr. Der Herbst ist bei Städtetouristen sehr beliebt. Autofahrer sollten dabei bedenken, dass in etlichen deutschen Innenstädten Umweltzonen gelten. Details zu den Bestimmungen gibt es unter www.adac.de/umwelt.