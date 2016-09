Lokalnachrichten aus München und Umgebung

HELIOS Klinikum München West informiert zu Rückenschmerzen



Bald jeder vierte Deutsche leidet unter wiederkehrenden Rückenschmerzen. Bei der nächsten Veranstaltung des Gesundheitsforums Pasing am Mittwoch, 5. Oktober 2016, erklären Priv.-Doz. Dr. Andreas Lenich und sein Team der Klinik für Orthopädie, Unfall-, Handchirurgie und Sportorthopädie Betroffenen und Interessierten, welche Behandlungsmöglickeiten es gibt. Neben Ursachen informieren die Referenten über sinnvolle Therapien. Dabei berücksichtigen sie aktuelle Erkenntnisse der Schmerzforschung sowie Entwicklungen der medikamentösen Behandlung. Zudem werden konservative Maßnahmen als Alternative zu einer Operation und minimal-invasive Techniken vorgestellt. Anschließend besteht die Möglichkeit, persönliche Fragen zu stellen. Die Veranstaltung findet im Lehrsaal im 4. OG des Helios Klinikums München West, Steinerweg 5, statt. Beginn ist um 18 Uhr, der Eintritt frei.



In der Regel treten Rückenschmerzen nur vorübergehend auf. Meist verschwinden sie nach ein paar Tagen wieder von selbst. Halten sie länger als sechs Wochen an, spricht man bereits von chronischen Rückenschmerzen. Dahinter können sich ein Bandscheibenvorfall oder andere Erkrankungen der Wirbelsäule verbergen. In vielen Fällen sind mangelnde Bewegung oder eine schwache Muskulatur Ursache für die Schmerzen. Aber auch Muskelverspannungen infolge von Stress sind typische Vorboten.



Gesundheitsforum Pasing am Mittwoch, 5. Oktober, um 18 Uhr im HELIOS Klinikum München West, Lehrsaal im 4. OG