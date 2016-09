Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Laim: Verkehrsunfall mit Wiesn-Besucher



München, 26.09.2016.Am Sonntag, 25.09.2016, gegen 21.05 Uhr, überquerte ein 23-jähriger stark alkoholisierter Fußgänger, welcher sich auf dem Heimweg von dem Oktoberfest befand, unvermittelt trotz für ihn geltenden Rotlicht die Fürstenrieder Straße an der Kreuzung zur Gotthardstraße.



Ein 20-Jähriger fuhr mit seinem Pkw, Toyota zu diesem Zeitpunkt die Fürstenrieder Straße in nördlicher Richtung. Er konnte einen Zusammenprall mit dem Fußgänger nicht mehr verhindern.



Der Fußgänger wurde glücklicherweise nur leicht verletzt, musste jedoch für eine Nacht zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht werden.



Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3.500 Euro.