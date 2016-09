Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Oktoberfest 2016: Körperverletzung durch Maßkrugwurf im Festzelt



Am Freitag, 23.09.2016, gegen 20.30 Uhr, kam es in einem Festzelt zwischen einem 17-Jährigen und einer 25-Jährigen im Vorbeigehen zum Streit. In diesem Verlauf beschütteten sich die beiden gegenseitig mit Bier.



Der 17-Jährige warf seinen Bierkrug in Richtung der 25-Jährigen, woraufhin dieser zerbrach. Sowohl der 17-Jährige als auch die 25-Jährige erlitten hierdurch Schnittverletzungen.



Der 17-Jährige verließ daraufhin sofort das Zelt und begab sich aufgrund seiner Verletzungen selbstständig zum Rettungsdienst, wo er von Polizeibeamten festgenommen werden konnte.



Die 25-Jährige musste wegen ihrer Verletzungen am Arm im Krankenhaus stationär behandelt werden.