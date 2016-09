Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Oktoberfest 2016: Polizeibeamte auf dem Festgelände angegriffen



München, 26.09.2016. Am Samstag, 24.09.2016, gegen 22.00 Uhr, war eine 30-jährige Polizistin auf Streife mit ihrer Einsatzgruppe unterwegs. Plötzlich wurde ihr durch eine unbekannte Person eine Glasflasche ins Genick geworfen.



Die Polizistin verspürte starke Schmerzen im Nacken- und Kopfbereich sowie kurzzeitige Taubheitsgefühle in Armen und Beinen.



Die 30-Jährige wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht.



Der Täter konnte unerkannt flüchten.