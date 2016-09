Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Unerlaubter Drohnenflug über die Wiesn: Drohne sowie gefertigten Aufnahmen sichergestellt



München, 26.09.2016. Am Samstag, 24.09.2016, gegen 22.30 Uhr, fiel Polizeibeamten eine Drohne über dem Festgelände auf.



Diese wurde dann durch die Polizisten bis zu ihrem Eigentümer verfolgt und es konnte ein 51-jähriger Deutscher erkannt werden. Der Mann hatte sich in einem dortigen Gebüsch versteckt und gab an, dass er Mitglied in einem Drohnenflugverein sei.



Seine Drohne sowie die gefertigten Aufnahmen und das Steuergerät wurden als Beweismittel sichergestellt.



Gegen den 51-Jährigen läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen die Luftverkehrsordnung.