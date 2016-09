Oktoberfest 2016: Körperverletzung mit Bierbank



Auch der 23-jährige Münchner hatte Verletzungen im Bereich des Kopfes, wofür die Ursache bislang jedoch ungeklärt ist, da er in ein Krankenhaus kam und noch nicht befragt werden konnte.



Im Zuge der Aufnahme durch die Polizisten vor Ort mischte sich ein weiterer 23-jähriger Wiesngast aus dem Landkreis München ein, pöbelte herum und beleidigte die Polizeibeamten. Dieser wurde daraufhin in Gewahrsam genommen.

München, 26.09.2016. Am Freitag, 23.09.2016, gegen 22.30 Uhr, geriet ein 23-jähriger Wiesnbesucher in einem Zelt mit seinem Nachbartisch in Streit. Der Ordner des Zeltes ging dazwischen, was dem 23-Jährigen missfiel. Er nahm kurzer Hand die Bierbank und warf sie in Richtung des Ordners. Dieser wurde am Kopf getroffen, konnte aber nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst vernommen werden.