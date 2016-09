Zwei Handys in Neuhausen geraubt



Dort wurden die beiden von vier bis fünf fremden Männern angesprochen, ob sie nicht eine Zigarette hätten. Als sie keine hergeben wollten, zog einer der Männer einen Geldbeutel aus seiner Hosentasche und schlug dem 16-Jährigen damit mehrfach ins Gesicht. Dieser wollte daraufhin die Polizei verständigen. Als er sein Handy in die Hand nahm, wurde ihm dieses von einem der Täter aus der Hand geschlagen.



Der 16-Jährige flüchtete wieder in das Lokal, während er von dem Täter mehrfach in die Körperrückseite getreten wurde. Mit dem Handy einer Freundin ging er im Lokal in die Küche, um von dort einen Notruf abzusetzen. Zwei der Männer folgten ihm nun auch dort hin, schlugen ihn mit der Faust ins Gesicht und entrissen ihm das Telefon der Freundin.



Anschließend flüchteten die Täter mit den beiden Handys. Eine Sofortfahndung durch die Polizei erbrachte kein weiteres Ergebnis. Der 16-Jährige wurde leicht verletzt und ambulant im Krankenhaus behandelt.



Täterbeschreibung:

Täter 1:

Männlich, ca. 175-185 cm groß, ca. 20 Jahre alt, schwarzes, kurzes Haar, ohne Bart, ohne Brille, südländisches Aussehen; bekleidet mit Lederhose und weiß-blau kariertem Hemd.



Täter 2:

Männlich, ca. 180-185 cm groß, ca. 20 Jahre alt, mitteldunkelblondes Haar, südländischer Typ, keine Brille; bekleidet mit orangen, langärmeligen Oberteil.



Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

München, 26.09.2016. Am Samstag, 24.09.2016, gegen 22.30 Uhr, befand sich ein 16-Jähriger aus Freising mit mehreren Freunden in einem Lokal in München-Neuhausen. Mit einer Freundin ging er nach draußen, weil diese rauchen wollte.