Versuchter Raubüberfall auf Wettbüro in Ramersdorf



München, 26.09.2016. Am Samstag, 24.09.2016, gegen 23.00 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Mann kurz vor Ladenschluss ein Wettbüro in München-Ramersdorf. Der Mann war mit einem Tuch oder Schal über Mund und Nase vermummt. In dem Wettbüro befanden sich zu dem Zeitpunkt noch ein Angestellter und ein Kunde.



Der Unbekannte hielt einen nicht näher erkennbaren silbernen Gegenstand in der rechten Hand und fuchtelte mit seinen Armen herum. Dazu rief er den Anwesenden in einer nicht verständlichen Sprache etwas zu.



Nachdem scheinbar die erwartete Reaktion ausblieb, verließ der unbekannte Mann das Wettbüro unverrichteter Dinge wieder und flüchtete zu Fuß.



Eine polizeiliche Sofortfahndung brachte kein Ergebnis.



Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 20-30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank, möglicherweise orientalischer Typ, vermummt mit Tuch oder Schal; bekleidet mit schwarzem, langärmeligen Oberteil, hellblauer Jeans und schwarzen Handschuhen.



Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.