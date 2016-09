Moosach: Alkoholisierter Fahrraddieb leistet nach Flucht Widerstand

München, 26.09.2016. Am Sonntag, 25.09.2016, gegen 00.35 Uhr, sollte ein Fahrradfahrer in Moosach einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Er entzog sich jedoch der Kontrolle und flüchtete mit seinem Fahrrad.



Die Polizeibeamten verfolgten ihn daraufhin mit ihrem Dienstfahrzeug. Der Flüchtende schwankte dabei stark mit seinem Fahrrad, kam zum Teil auf die Gegenfahrbahn und fuhr kontinuierlich in Schlangenlinien.



Erst im Bereich der Lauinger Straße 24 konnte er schließlich angehalten werden. Er schlug und trat anschließend mehrmals gezielt nach den Polizeibeamten und widersetzte sich die ganze Zeit. Letztendlich musste er am Boden fixiert und gefesselt werden.



Ein Polizeibeamter wurde dadurch leicht an der Hand und beiden Knien verletzt. Er blieb jedoch dienstfähig.



Bei dem Fahrradfahrer handelte es sich um einen 25-jährigen Münchner. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass er alkoholisiert war und dass das Fahrrad nach dem jetzigen Ermittlungsstand gestohlen ist.



Gegen ihn wird nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Fahrraddiebstahl und Trunkenheit im Verkehr ermittelt.