Versuchte Lebensrettung in Gräfelfing

Am Samstag, 24.09.2016, gegen 13.45 Uhr, wurde der Polizei gemeldet, dass eine Person leblos in der Würm bei Gräfelfing treiben soll. Eine Streife der Polizeiinspektion 46 (Planegg), die als erstes vor Ort war, teilte sich sofort auf, um die Person möglichst schnell zu finden.



Als der eine Beamte die im Wasser treibende Person sehen konnte, begab er sich sofort in den Fluss und hielt dort die die Person fest. Da er ihn nicht alleine aus dem Wasser befördern konnte, bat er eine Person, die sich am Ufer befand, ihm zu helfen. Bei dieser Person handelt es sich um einen 24-jährigen Asylbewerber aus Afghanistan.



Gemeinsam konnte man die Person aus dem Wasser ziehen und mit der Reanimation beginnen. Eine zufällig vor Ort befindliche Ärztin kam zu Hilfe und übernahm die Reanimation.



Bei der Person, die aus dem Wasser geborgen worden war, handelte es sich um einen 88-jährigen Planegger. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er jedoch gegen 15.30 Uhr.



Die näheren Umstände, wie er ins Wasser gekommen war, sind bislang noch nicht geklärt. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es bislang nicht.



Die Ermittlungen wurden von der Münchner Kriminalpolizei übernommen.