Lokalnachrichten aus München und Umgebung

MVG-Bus zur Vollbremsung gezwungen - vier Fahrgäste verletzt



München, 26.09.2016. Am Sonntag, 25.09.2016, gegen 00.20 Uhr, war eine 41-Jährige aus dem östlichen Münchner Landkreis zu Fuß auf der Kapuzinerstraße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 27 wollte sie dann die Fahrbahn überqueren, um ein Taxi zu erreichen. Dieses stand auf der anderen Fahrbahnseite in Richtung stadteinwärts und wartete.



Als sie die Straße überquerte, übersah sie einen MVG-Bus der Linie 58, der in Richtung Isar fuhr. Der Busfahrer war dabei in Begriff die nahgelegene Haltestelle "Kapuzinerstraße" anzufahren.



Um einen Zusammenstoß mit der 41-Jährigen zu vermeiden, führte der 20-jährige Busfahrer sofort eine Notbremsung durch. Dadurch stürzten mehrere Fahrgäste, die an der Haltestelle aussteigen wollten.



Eine 59-jährige Thailänderin prallte dabei gegen eine Trennscheibe im Bus, die dadurch zu Bruch ging. Die Frau verletzte sich schwer und wurde stationär in ein Krankenhaus gebracht.



Eine 39-jährige Münchnerin, eine 28-jährige Münchnerin und ein 36-jähriger Münchner wurden jeweils leicht verletzt und vor Ort ambulant behandelt.



Die 41-jährige Fußgängerin entfernte sich nach dem Unfall vom Unfallort, ohne ihre Personalien feststellen zu lassen bzw. die Art ihrer Beteiligung klären zu lassen. Sie stieg in das wartende Taxi und dieses fuhr anschließend los.



Der Busfahrer konnte sich jedoch das Kennzeichen des Taxis notieren. Durch Polizeibeamte konnte kurz darauf das Taxi angehalten und die Personalien der geflüchteten Fußgängerin festgestellt werden.