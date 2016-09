Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Gräfelfing: Motorradfahrer flüchtet vor Polizei



Am Samstag, 24.09.2016, gegen 12.20 Uhr, befand sich eine Polizeistreife am Pasinger Bahnhofsplatz. Die Beamten standen dabei abseits von ihrem Dienstfahrzeug. Sie konnte beobachten, wie ein bislang unbekannter Motorradfahrer von der Kaflerstraße kommend verbotswidrig auf den Pasinger Bahnhofsplatz fuhr.



An dieser Stelle ist die Einfahrt verboten, lediglich der Linienverkehr und Fahrradfahrer dürfen hier einfahren.



Die Beamten versuchten nun den Motorradfahrer mit Handzeichen anzuhalten. Dieser achtete jedoch nicht weiter auf den Anhalteversuch, sondern ganz im Gegenteil beschleunigte er sein Motorrad.



Die Polizeibeamten nahmen mit ihrem Pkw die Verfolgung des Motorradfahrers auf. Diese zog sich von Pasing aus bis zur Autobahn A 96 hin. Dabei wurden von dem Motorradfahrer mehrere rote Ampeln missachtet.



In der Autobahnauffahrt an der Anschlussstelle Gräfelfing in Richtung Lindau konnten die Polizeibeamten mit ihrem Fahrzeug parallel zum Motorradfahrer aufschließen. In der folgenden Rechtskurve nahm der Motorradfahrer die direkte Linie und touchierte mit seiner linken Seite die rechte Fahrzeugfront des Polizeifahrzeugs.



Ohne anzuhalten flüchtete er weiter auf die Autobahn und entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit.



Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben ergebnislos.



Der Motorradfahrer war mit einem Motorrad, Marke Ducati Monster, unterwegs gewesen.



Der Schaden an dem Polizeifahrzeug beträgt ca. 1.500 Euro.



Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Fahrer des Kraftrades machen können bzw. durch die Verfolgungsfahrt konkret gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.