Dachstuhlbrand in Untergiesing



München, 26.09.2016. Am Freitag, 23.09.2016, wurde gegen 18.00 Uhr, der Notruf verständigt, dass es in der Claude-Lorrain-Straße in einem Mehrfamilienhaus im Bereich des Dachstuhls zu brennen begonnen hatte. Polizei und Feuerwehr rückten aus. Die Feuerwehr konnte den Brand im Dachstuhl des Hauses löschen.



Der Sachschaden liegt bei geschätzten 15.000 Euro.



Zur Brandursache wurden die Ermittlungen von der Münchner Kriminalpolizei übernommen. Nach dem jetzigen Ermittlungsstand fanden in dem Haus tagsüber Bauarbeiten im Bereich des Dachstuhls statt. Hier wurden sog. Holzfaserdämmmatten verlegt.



Im Rahmen dieser Arbeiten müssen wohl zwei Glutnester entstanden sein. Ein Vorsatz wird momentan hier ausgeschlossen. Ob in irgendeiner Art und Weise Fahrlässigkeit vorliegt, wird aktuell noch geprüft.