Neuhausen: Einbruch in Jugendtreff durch den DNA-Treffer geklärt

Am Dienstag, 22.03.2016 war es gegen 00.30 Uhr zu einem Einbruch in einen Jugendtreff in München-Neuhausen gekommen. Der zunächst unbekannte Täter begab sich auf das Grundstück des Anwesens und hebelte ein gekipptes WC-Fenster in ca. 2,30 Meter Höhe auf. Dann konnte er in das Gebäude einsteigen. Im Gebäude löste sich nun ein Alarm aus und der bis dahin unbekannte Täter flüchtete wieder über den Betretungsweg. Entwendet hatte er zu diesem Zeitpunkt nichts.



Im Rahmen der Spurensicherung wurde eine DNA-Spur gesichert. Mit Hilfe des Bayerischen Landeskriminalamtes konnte nun ein 30-jähriger Rumäne als Täter identifiziert werden.



Der Mann befindet sich momentan unbekannten Aufenthalts. Ein Haftbefehl wurde beantragt.