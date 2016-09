Ludwigsvorstadt: Raub eines Handys



Die 22-Jährige nahm nun ihr Handy aus der Handtasche und schrieb ihrem Freund eine Nachricht. In diesem Moment kam der unbekannte Mann auf sie zu und entriss ihr trotz Gegenwehr das Smartphone.



Anschließend flüchtete er in Richtung Paul-Heyse-Unterführung.



Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 160-165 cm groß, 25-35 Jahre alt, dunkle Hautfarbe, schwarze, extrem kurz geschnitten Haare, vernarbtes Gesicht (wie von Akne); bekleidet mit schwarzer Lederjacke, hellem Schal und blauem Oberteil.



Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

München, 26.09.2016. Am Samstag, 24.09.2016, gegen 01.40 Uhr, waren eine 22-Jährige und eine 24-Jährige, beide aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, auf dem Heimweg vom Oktoberfest hin zum Hauptbahnhof. Dabei wurden sie mehrmals von einem dunkelhäutigen Mann angesprochen. Sie gingen jedoch nicht darauf ein. Da der Mann weiter in ihrer Nähe blieb, blieben sie schließlich an der Schwanthaler Straße/Ecke Paul-Heyse-Straße stehen.