Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Fahrraddieb in der Isarvorstadt auf frischer Tat ertappt



München, 26.09.2016. Am Freitag, 23.09.2016, gegen 04.40 Uhr, wurde eine Anwohnerin in der Isarvorstadt von Geräuschen aus dem Innenhof ihres Wohnanwesens geweckt. Sie sah daraufhin aus dem Fenster und bemerkte einen Mann, der aus einem Fahrradständer ein Fahrrad herausschob. Ihr kam das komisch vor und sie verständigte sofort die Polizei.



Eine Polizeistreife traf den Verdächtigen dann noch im Innenhof des Wohnanwesens an. Bei dem Mann handelt es sich um einen 68-jährigen Tschechen.



Die Polizeibeamten stellten fest, dass mehrere Fahrräder aus den Fahrradständern herausstanden. Vereinzelt waren bei ihnen die Pedale abgeschraubt. Drei dieser Fahrräder waren nicht mehr ordnungsgemäß versperrt.



In unmittelbarer Nähe wurde der Pkw des Mannes mit tschechischem Nummernschild festgestellt. In dem Pkw wurden verschiedene Fahrradsättel aufgefunden.



Der 68-Jährige wurde daraufhin festgenommen. Im Rahmen seiner Vernehmung legte er lediglich ein Geständnis ab, drei Fahrradsättel entwendet zu haben.



Der 68-Jährige befindet sich jetzt in Untersuchungshaft.