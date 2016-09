Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Schwabing: Einbruch in Call-Shop durch DNA-Treffer geklärt



München, 26.09.2016. Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 25.06.2015, 22.00 Uhr und Freitag, 26.06.2015, 09.00 Uhr, kam es in einem Call-Shop in München-Schwabing zu einem Einbruch. Der zu diesem Zeitpunkt unbekannte Täter stieg dabei auf den Griff der Eingangstür und gelangte dadurch zum Oberlicht. Dort drückte er einen Ventilator heraus und stieg durch die Öffnung in den Call-Shop ein. Er entwendete dort mehrere Handys, Zigarettenschachteln und Bargeld. Der Gesamtwert betrug mehrere Tausend Euro.



Im Rahmen der Spurensicherung konnte eine DNA-Spur festgestellt werden. Mit Hilfe des Bayerischen Landeskriminalamtes konnte diese nun einem 43-jährigen Rumänen zugeordnet werden.



Der Aufenthalt des Tatverdächtigen ist momentan nicht bekannt. Gegen ihn wird nun ein Haftbefehl beantragt.