Milbertshofen: Verlorenes Geld taucht wieder auf



Der 57-Jährige suchte daraufhin die Gegend ab und befragte dazu die dortigen Anwohner. Er konnte sein Geld jedoch nicht mehr auffinden. Daraufhin ging er zur Polizei und erstattete Anzeige.



Hier wurden nun Ermittlungen wegen Fundunterschlagung aufgenommen. Ca. eine Woche später meldete sich ein 41-jähriger Inder, der in München wohnhaft ist. Dieser hatte den Umschlag dabei und gab an, das Geld in der Nähe eines Autohauses gefunden zu haben.



Es konnte festgestellt werden, dass das Geld in Höhe von 16.200 Euro noch komplett im Kuvert war. Die Verzögerung der Geldabgabe schob der 41-jährige Finder auf berufsbedingte zeitliche Probleme.



Das Geld wurde an den 57-Jährigen ausgehändigt.

München, 26.09.2016. Am Mittwoch, 07.09.2016, gegen 10.20 Uhr, war ein 57-jähriger Münchner auf dem Weg zu einem Autokauf. Auf dem Weg dorthin verlor er 16.200 Euro in bar, die er in einen Briefumschlag gesteckt hatte. Das ganze passierte in Milbertshofen.