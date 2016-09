Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Randalierer "verarztet"



München, 25.09.2016. Ein 39-Jähriger, der am Samstagmorgen (24. September) in einem abfahrbereiten Zug randalierte und mutwillig eine Glasscheibe zerstörte, wurde von Beamten der Bundespolizei festgenommen.



Kurz vor 1 Uhr stand der ALX 84149 am Gleis 30 des Münchner Hauptbahnhofes. Abfahrbereit um zahlreiche Wiesnbesucher ins Allgäu zu bringen. Ein 39-Jähriger alkoholisierter Kauferinger bepöbelte im Zug mehrere Fahrgäste. Diese schickten ihn in ein anderes Abteil, wo der Mann aus dem Landkreis Landsberg am Lech zunehmend aggressiver wurde. "Aus Frust" schlug er mehrfach mit dem Kopf gegen eine Türe, so dass diese zerbrach.



Eine verständigte Streife der Bundespolizei "verarztete" den 39-Jährigen zunächst wegen seiner blutenden Kopfwunde und Beamte des Ermittlungsdienstes anschließend wegen der Strafanzeige zur Sachbeschädigung. Bei dem Kauferinger wurde ein Atemalkohol von 2 Promille gemessen.