Bundespolizei "zwitscherte" erstmals im Marathon-Modus

Foto: BundespolizeiMünchen, 25.09.2016 - Rund acht Stunden dauerte die Premiere des ersten "Twitter-Marathon", den die Bundespolizei am Samstag (24. September) von 16:00 bis 00.00 Uhr bundesweit veranstaltete. Unter dem Polizei-Account "bpol_by" informierte das SocialMediaTeam (Simon Hegewald, Christian Köglmeier und Matthias Knott) über alles Wissenswerte, das Festbesucher - aber auch jene, die nicht zur Wiesn konnten - interessieren könnte. Unter den Hashtags #SicherZurWiesn und #SicherWiederHoam begleiteten sie die Besucher des weltgrößten Bierfestes zur Theresienwiese aber auch wieder zurück nach Hause.Das SocialMediaTeam informierte - quasi live, ausschließlich mit aktuellen Bildern, über die Vielfalt des bahnpolizeilichen Einsatzes rund um die Wiesn 2016. Sie besuchten die Kolleginnen und Kollegen vor Ort, begleiteten Streifen, darunter auch Spezialeinsatzkräfte, gaben Verkehrslenkungsmaßnahmen weiter und stellten Einsatzmittel, wie den "Lau-Kw" auf der Hackerbrücke oder den "Mast-Kw" im Hauptbahnhof vor.Wer die Tweets nachverfolgen will, kann dies auf Twitter unter dem Polizei-Account "bpol_by" machen.Die Rückmeldungen auf dem Mikrobloggingdienst waren positiv. Die Bundespolizei-"Zwitscherer" konnten so auch zahlreiche Fragen rund um den Einsatz und zu Hintergründen beantworten. Wiesn-Einsatzleiterin EPHK Sabine Stein freute sich über das Gelingen der bundesweiten Premiere eines "Twitter-Marathon". Sie sprach ihrem Wiesn-SocialMediaTeam "allerhöchstes Lob" aus. Sie konnte sich auch selbst davon überzeugen, dass auch die Mitarbeiter in den Wiesn-Einsatzabschnitten von der Berichterstattung über ihre Arbeit begeistert waren.Die Bundespolizei twittert mittlerweile auf elf verschiedenen Polizei-Accounts. Der Kanal "bpol_by", der von der Bundespolizeidirektion München verantwortet wird, und als einer von zwei Accounts mit dem Probebetrieb die Echtzeit-Twitterei vorbereitete, startete 2015 anlässlich des G7-Gipfels rund um das Schloss Elmau mit der Berichterstattung im SocialNetwork. Er hat mit 16.400 Followern die größte Reichweite unter allen Bundespolizei-Accounts.Jeder Bundespolizeikanal beginnt mit "bpol". Der oder die Buchstaben nach dem Unterstrich weisen in die Region der "zwitschernden" Dienststelle:bpol_air_fra = Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt/Mainbpol_b = Bundespolizeidirektion Berlinbpol_bepo = EDirektion Bundesbereitschaftspolizeibpol_bw = Bundespolizeidirektion Stuttgartbpol_by = Bundespolizeidirektion Münchenbpol_kob = Bundespolizeidirektion Koblenzbpol_küste = Bundespolizeidirektion Bad Bramstedtbpol_nord = Bundespolizeidirektion Hannoverbpol_nrw = Bundespolizeidirektion Sankt Augustinbpol_pirna = Bundespolizeidirektion Pirnabpol_sport = Bundespolizeiakademie.