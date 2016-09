Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Oktoberfest 2016: Schlägerei unter Heranwachsenden auf dem Festgelände



München, 21.09.2016. Am Samstag, 17.09.2016, gegen 22.30 Uhr, kam es zwischen zwei Gruppen (zehn Personen und fünf Personen) aufgrund Anrempelns zu einer Schubserei auf dem Festgelände.



Ein 21-jähriger Italiener wurde durch einen Fauststoß getroffen und stürzte daraufhin zu Boden. Mindestens drei der bislang unbekannten Täter der anderen Gruppe traten daraufhin mehrmals auf die am Boden liegende Person ein.



Im Anschluss flüchteten die Täter in Richtung Goetheplatz. Der 24-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden, da er eine Platzwunde am Kopf, vermutlich einen Nasenbeinbruch und den Verlust zweier Zähne zu beklagen hatte. Er wurde am Montag, 19.09.2016, aus der stationären Behandlung wieder entlassen.



Zeugenaufruf:

Personen, die den Vorfall in der Schaustellerstraße beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.