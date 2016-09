Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Zwei Festnahmen nach Diebstählen in Festzelt



München, 21.09.2016. Am Montag, 19.09.2016, gegen 20.00 Uhr, fielen Polizeibeamten der Taschendiebfahndung zwei Rumänen auf, die in einem Festzelt weder daran interessiert waren, Platz zu nehmen noch etwas zu essen oder zu trinken. Vielmehr suchten diese den Boden wohl nach herrenlosen Gegenständen ab.



Als sie einen auf einer Bank liegenden Regenschirm entdeckten, nahmen sie diesen unvermittelt an sich und verließen das Festzelt.



Danach begaben sie sich in das nächste Festzelt, wo sie ebenfalls fündig wurden. Einer der jungen Männer nahm eine Trachtenjacke an sich, zog diese über und beide verließen daraufhin das Zelt.



Die beiden 20- und 37-jährigen Männer konnten am Haupteingang des Oktoberfestes durch Polizeibeamte der Taschendiebfahndung vorläufig festgenommen werden.



Gegen beide Diebe wurde Haftbefehl erlassen.