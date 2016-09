Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Oktoberfest 2016: Streit mündet in Maßkrugwurf und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte



München, 21.09.2016. Am Dienstag, 20.09.2016, gegen 22.00 Uhr, geriet eine Gruppe 20-28-jähriger Deutscher mit zwei Australiern in einem Festzelt in Streit.



Ein 20-Jähriger aus der einen Gruppe bespuckte im Verlauf der Auseinandersetzung einen der beiden Australier, woraufhin dieser seinen Maßkrug in dessen Richtung warf. Der Maßkrug verfehlte den jungen Mann und traf eine andere Person aus der Gruppe am Nasenbein. Der Maßkrug prallte ab und traf dann noch eine weitere Person an der Schläfe.



Eine der getroffenen Personen musste in ein Krankenhaus gebracht werden und verblieb dort aufgrund der Nasenbeinverletzung zur Beobachtung. Der weitere Getroffene konnte nach ambulanter Behandlung nach Hause gehen.



Bei Eintreffen der Polizeibeamten verhielt sich der 24-Jährige, der den Australier bespuckt hatte, äußerst unkooperativ und aggressiv und leistete beim Verbringen in die Haftzelle erheblichen Widerstand gegen einen 27-jähirgen Polizeibeamten. Der Polizist erlitt durch die massive Gegenwehr eine Kratzwunde am Hals.



Da sich der junge Mann weiterhin nicht beruhigte und die Polizeibeamten fortwährend beleidigte, wurde er im Anschluss in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt.



Der 34-jährige Australier wurde nach Erhebung einer Sicherheitsleistung entlassen.