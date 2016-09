Bembers ROCK AND ROLL JESUS - München Premiere! am 24.09.2016 im Schlachthof München

Foto: ©_ott-photographicsEr ist für uns aufgestanden! Es war kurz nach sechs Uhr morgens - seine Katze ließ ihn nicht schlafen, bis er merkte, dass er gar keine Katze hat, sondern einen Kater. Scheißegal, Bembers öffnet die Tür und es ward Licht.Kein Wunder, denn im Kühlschrank stand noch ein Helles.Der erste Schluck aus dem heiligen Konter-Kral brachte ihm schließlich die Erleuchtung und wie aus heiterem Himmel entstand sein neues Bühnenprogramm "ROCK AND ROLL JESUS". Die Lichtgestalt der deutschen Hardcore-Comedy ist der superharte Super-Hirte im schwarzen Schafspelz. Das neue Programm ist übrigens neuer als das Neue Testament aber inhaltlich mit ähnlich wirrem Zeug gespickt. Bembers verzichtet allerdings auf diverse Wunderheilungen und auch die berühmte "Walk on Water Nummer" wird diesmal bewusst in den Hintergrund gedrängt um den wirklich abgefahrenen Geschichten über ein angebliches Leben vor dem Tod mehr Ernsthaftigkeit zu verleihen. Die verbale Speisung der Jünger und Älter und anderer entspannter Alltagsgruppen mit einem Hang zu überirdisch surrealen Humorwelten kann also beginnen.Geteilter Laib - ist halber Laib - darum lasset die Bemberisten zu ihm kommen!... ein ganz spezielles Hallo zum selber Mitsingen geht übrigens an die liebe Julia aus 34225 Baunatal:Haaaallo Julia! - Haaaallo Julia! - Hallo Julia! - Hallo Julia! - Hallo ey Julia!