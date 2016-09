Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Riesenglück nach Absturz



München, 21.09.2016. Als der Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Geiselgasteigstraße um kurz vor neun Uhr Abends nach Hause kam, stürzte er kurz vor dem Eingang in einen Schacht, dessen Deckel unter ihm nach gab. Anwohner bemerkten dies und alarmierten die Feuerwehr München und den Rettungsdienst.



Schnell stellte sich nach ersten Untersuchungen heraus, dass der Verunglückte ein Riesenglück hatte und sich nur leichte Verletzungen zugezogen hatte.

Über eine Steckleiter der Feuerwehr konnte er aus eigener Kraft aus dem Schacht steigen und wurde von den Mitarbeitern des Rettungsdienstes in eine Münchner Klinik zur Versorgung seiner Blessuren transportiert.



Zusammen mit Mitarbeitern der Lokalbaukommission (LBK) verschaffte man sich einen Überblick über das Ausmaß des absturzgefährdeten Bereichs. Hieraufhin wurde entschieden, dass Abstütz- und Absicherungsmaßnahmen durch die Feuerwehr getroffen werden müssen. Hierzu wurde Rüstholz und Stützmaterial aus dem Sondergerätelager angefordert und die Stützmaßnahmen gemäß den Vorgaben der LBK getroffen. Die Arbeiten zogen sich bis weit nach Mitternacht hin. Warum der Schachtdeckel nach gab, ermittelt nun die Polizei.