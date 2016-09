Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Musikalischer Gottesdienst im Klinikum Schwabing



München, 21. September 2016. Die Evangelische Kirche im Klinikum Schwabing, Kölner Platz 1, Haus 21, lädt am Mittwoch, 28. September, zu einem musikalischen Gottesdienst ein. Musiker spielen für Patientinnen und Patienten des Klinikums, aber auch für deren Familien. Der Gottesdienst bietet die Chance, im Klinikalltag innezuhalten und zur Ruhe zu kommen. Eine Gelegenheit, die auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer wieder einmal nach Schichtende nutzen.



Die Klinikseelsorge gestaltet den Gottesdienst und steht auch danach für Gespräche über "Gott und die Welt" zur Verfügung. So ergibt sich oft ein unkomplizierter Kontakt, der durch die musikalische Umrahmung des Gottesdienstes einen festlichen Rahmen erhält. Beginn ist um 15 Uhr, der Eintritt frei.



