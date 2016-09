Oktoberfest: Beim Vorbeigehen unter den Rock gegriffen



Die junge Frau meldete den Vorfall umgehend bei der Polizei.



Der Tatverdächtige konnte noch vor Ort angetroffen und vorläufig festgenommen werden.



Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.



München, 21.09.2016. Eine 27-jährige amerikanische Studentin ist derzeit als Touristin in der Stadt. Am Samstag, 17.09.2016, befand sie sich auch auf dem Oktoberfest. In der Wirtsbudenstraße griff ihr ein 40-jähriger Münchner gegen 21.15 Uhr unvermittelt beim Vorbeigehen unter den Rock in den Intimbereich.