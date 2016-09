Maßkrugschlägerei unter Oktoberfestbesuchern



Durch Beamte der Wiesn-Wache wurden der 27-Jährige und der 30-Jährige vorläufig festgenommen und nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

München, 19.09.2016. Am Sonntag, 18.09.2016, gegen 20.00 Uhr, gerieten ein 27-jähriger Australier und ein 30-jähriger Amerikaner in einem Festzelt aus bislang unbekannten Grund in Streit. Im Verlauf des Streites schlugen sich beide gegenseitig mit ihren Maßkrügen ins Gesicht. Beide erlitten dadurch leichte Verletzungen in Form von Schnittwunden und Hämatomen.