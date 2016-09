Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Wiesn-Besucher pöbelt Einsatzgruppe der Polizei mehrfach an und landet in Gewahrsam



München, 19.09.2016. Am Sonntag, 18.09.2016, gegen 22.20 Uhr, schubsten sich ein 19-jähriger Afghane und seine Freunde zum Spaß auf dem Festgelände. Als eine Einsatzgruppe die Männer ansprach, drohte der 19-Jährige den Einsatzkräften Schläge an. Er wurde belehrt und erhielt einen Platzverweis.



Kurze Zeit später traf die Einsatzgruppe den 19-Jährigen erneut an und er drohte wieder Schläge und Gewalt gegenüber den Polizeibeamten an. Seine Drohung konnte er jedoch nicht mehr in die Tat umsetzen, da er von der Einsatzgruppe in Gewahrsam genommen und auf die Festwiesen-Wache verbracht wurde. Nachdem er sich auch dort nicht beruhigen wollte, wurde er in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München verbracht und am nächsten Tag gegen 03.30 Uhr wieder entlassen.