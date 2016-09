Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Angestellter eines Bierzeltes unterschlägt verlorenes Smartphone



München, 19.09.2016. Am Sonntag, 18.09.2016, gegen 21.30 Uhr, sah ein 25-jähriger Angestellter eines Festzeltes, der sich dort um die Maßkrüge kümmert, ein Smartphone unter einer Bierbank liegen. Das Mobiltelefon wurde von der Eigentümerin bereits gesucht.



Der Angestellte ging sehr unauffällig auf die Knie und streckte sich nach dem Telefon. Anschließend steckte er es in seine Jackentasche. Neben ihm suchte die Besitzerin weiter ihr verlorenes Smartphone.



Was der 25-Jährige nicht bemerkte war, dass ihn die Taschendiebfahnder aus Köln und München beobachteten. Er wurde weiter beobachtet, ob er das Mobiltelefon als Fundgegenstand abliefert. Dazu hatte er viele Gelegenheiten, die er jedoch nicht nutzte.



Kurz darauf wurde er von den Taschendiebfahndern festgenommen und nach den weiteren polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.



Gegen den 25-Jährigen wird ein Betretungsverbot beim Kreisverwaltungsreferat beantragt.