Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Münchner Athletinnen und Athleten bei den Paralympics erfolgreich



Zum Abschluss der Paralympischen Spiele in Rio de Janeiro haben es gleich fünf Münchnerinnen und Münchner auf das Siegertreppchen geschafft. Leichtathletin Birgit Kober, die für den TSV Bayer 04 Leverkusen startet, gewann Gold im Kugelstoßen. Auch Radsportler Michael Teuber stand am Ende ganz oben: Der Athlet des BSV München holte die Goldmedaille im Einzelzeitfahren der Straßenwettbewerbe. Radsportlerin Denise Schindler, ebenfalls vom BSV München, gewann die Silbermedaille im Einzelzeitfahren der Straßenradwettbewerbe. Die deutsche Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaft der Frauen errang ebenfalls Silber. Im Finale mussten sich die Spielerinnen, unter ihnen die Münchnerinnen Laura Fürst und Johanna Welin von RBB München Iguanas, dem Team der USA geschlagen geben.



Stadtschulrätin Beatrix Zurek: "Ich gratuliere den Athletinnen und Athleten ganz herzlich zu diesen herausragenden Leistungen. Paralympische Spiele sind der Höhepunkt jeder Sportlerkarriere. Als Münchner Sportreferentin freue ich mich natürlich ganz besonders, dass auch Münchner Athletinnen und Athleten bei der Siegerehrung auf dem Treppchen stehen konnten. Dies zeigt, welch erfolgreiche Arbeit in den über 700 breiten- und leistungssportorientierten Münchner Sportvereinen geleistet wird. Die Landeshauptstadt fördert diese erfolgreiche Vereinsarbeit und deren Sportinfrastruktur in beträchtlichem Maße und sorgt so dafür, dass Nach- wuchsarbeit auf hohem Niveau stattfinden kann. Sportlicher Erfolg bei den Paralympischen Spielen ist eine Teamleistung aus Sportlerinnen und Sportlern, deren Trainerinnen und Trainern, den Vereinen und Sportfachverbänden sowie den Olympiastützpunkten."