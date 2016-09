Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Oktoberfest 2016: Mit Falschgeld am Schnapsstand bezahlt



München, 19.09.2016. Ein 25-jähriger Italiener versuchte am Sonntag, 18.09.2016, gegen 18.45 Uhr, an einem Schnapsstand auf dem Festgelände mit einem gefälschten 50-Euro-Schein zu bezahlen. Die 34-jährige Angestellte erkannte jedoch die Fälschung mit Hilfe eines Prüfstiftes. Durch den Sicherheitsdienst konnte der Täter bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten werden. Bei der in der Wiesn-Wache erfolgten Durchsuchung konnte ein weiterer gefälschter 50-Euro-Schein aufgefunden werden.



Im Laufe der Ermittlungen konnte das Hotel des 25-Jährigen in der Münchner Innenstadt in Erfahrung gebracht werden. Hier konnte durch Polizeibeamte ein Mittäter, der Vater des 25-Jährigen, gestellt werden.



Bei diesem konnte ein weiterer gefälschter 50-Euro-Schein und Bargeld im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro aufgefunden werden.



Bei der Durchsuchung des Hotelzimmers fanden die Beamten ein Ausweisdokument, das ebenfalls gefälscht war. Auch das Dokument mit dem sich der 47-Jährige gegenüber den Polizeibeamten ausgewiesen hatte, war gefälscht.



Der 25-Jährige und sein 47-jähriger Vater wurden nach erfolgter Sachbearbeitung der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt.