Trend bei Smartphone-Nutzern: Filmen und Teilen



- Zwei von drei Smartphone-Nutzern nehmen Videos auf

- Jüngere teilen Videos meist über Messenger-Dienste

- Photokina vom 20. bis 25. September in Köln zeigt digitale Video-Trends



Von strahlenden Kinderaugen am Geburtstagstisch bis zum Sonnenuntergang im Urlaub - zwei Drittel der deutschen Smartphone-Nutzer (66 Prozent) nutzen die eingebaute Kamera, um kurze Videos zu drehen. Und die Mehrheit von ihnen teilt die so entstandenen Clips mit anderen über das Internet. Jeweils sechs von zehn Smartphone-Filmern (59 Prozent) nutzen dafür Messenger-Dienste wie WhatsApp und Snapchat oder soziale Netzwerke wie Facebook. Das hat eine repräsentative Studie im Auftrag des Digitalverbands Bitkom ergeben, für die im Vorfeld der Foto-Messe Photokina 710 Smartphone-Nutzer ab 14 Jahren in Deutschland befragt wurden. "Selbst aufgenommene Smartphone-Videoclips sind heute fester Bestandteil unseres digitalen Medienkonsums", sagt Timm Lutter, Bitkom-Experte für Consumer Electronics und Digital Media. "Heute kann jeder Smartphone-Nutzer kurze Videos oder ganze Filme produzieren und über das Internet Freunde und Familie oder sogar ein breites Publikum erreichen."



Insbesondere Jüngere teilen ihre selbstproduzierten Videoclips im Internet: Rund zwei von drei 14- bis 29-jährige Smartphone-Filmer (65 Prozent) verschicken eigene Videos per WhatsApp, Snapchat und Co. "Über Messenger-Dienste werden Videos auf direktem Weg an Freunde, Bekannte oder die Familie verschickt. Die so geteilten Clips eignen sich ideal um Erlebtes zu teilen, zum Beispiel in Form einer Videobotschaft", sagt Lutter. Unter den 30- bis 49-jährigen Smartphone-Filmemachern teilen 60 Prozent ihre Smartphone-Videos per Messenger-Dienst, bei der Generation 50-Plus sind es 53 Prozent.



Auch auf sozialen Netzwerken sind selbstgemachte Smartphone-Videos nicht mehr wegzudenken. Dort können die Clips nicht nur mit Freunden, sondern auch mit bestimmten Interessensgruppen oder sogar der ganzen Welt geteilt werden. So veröffentlichen 67 Prozent der 30- bis 49-jährige Smartphone-Filmern ihre selbstgemachten Videos auf Facebook und Co.. Bei den Jüngeren von 14- bis 29-Jahren sind es 66 Prozent. Auch Ältere teilen ihre Smartphone-Videos auf sozialen Netzwerken: 42 Prozent der über 50-Jährigen geben an, eigene Smartphone-Clips auf Facebook, Instagram oder Tumblr zu teilen.



Hinweis zur Methodik: Grundlage der Angaben ist eine Befragung, die Bitkom Research durchgeführt hat. Dabei wurden im Juli 1008 Personen ab 14 Jahre befragt, darunter 696 Smartphone-Nutzer, die mit ihrem Gerät Fotos machen. Die Umfrage ist repräsentativ. Die Fragestellung lautete: "Nutzen Sie die eingebaute Kamera Ihres Smartphones für Videoaufnahmen, d.h. um kurze Filmclips aufzunehmen?" sowie "Teilen Sie Ihre mit dem Smartphone aufgenommenen Videoclips über Messenger-Dienste wie z.B. WhatsaApp oder Snapchat / soziale Netzwerke wie Facebook, Instagramm oder Tumblr".