Hasenbergl: Unbekannter Pkw-Fahrer prallt gegen zwei geparkte Fahrzeuge und flüchtet



Bereits am Samstag, 10.09.2016, gegen 01.45 Uhr nachts, wurden einige Anwohner der Wintersteinstraße durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Wie sich später herausstellte, fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer mit einem schwarzen Mercedes E-Klasse, E 500 oder AMG, offensichtlich mit hoher Geschwindigkeit gegen einen geparkten 3er-BMW und einen BMW X3. Beide geparkten Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß stark beschädigt. Insbesondere bei dem BMW X 3 entstand hoher Sachschaden.



Insgesamt beläuft sich der Schaden an beiden abgestellten Fahrzeugen auf ca. 30.000 Euro.



Der unbekannte Fahrzeugführer, dessen Fahrzeug ebenfalls erheblich beschädigt sein dürfte, verließ die Unfallstelle ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern.



Zeugenaufruf:

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben bzw. Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, bzw. mit dem Sachbearbeiter direkt, POK Desch, 089/6216-3357, in Verbindung zu setzen.