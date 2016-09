Thalkirchen: Taschendiebes am Flauchersteg festgenommen



Der 35-jährige Badegast bemerkte den Diebstahl und verfolgte zusammen mit anderen Personen den Dieb und konnte ihn stellen. Der 32-Jährige gab das Handy an den Geschädigten zurück. Die Hose hatte er bereits vorher entsorgt.



Der Täter konnte zunächst erneut fliehen. Er wurde jedoch im Rahmen der Fahndung von einer Zivilstreife in der Nähe des Tatorts erkannt und festgenommen.



Da der Beschuldigte in Deutschland über einen festen Wohnsitz verfügte, wurde er dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Hierbei erging Haftbefehl.



München, 18.09.2016. Bereits am Dienstag, 13.09.2016, gegen 18.45 Uhr, befand sich ein 35-Jähriger aus München beim Baden am Flauchersteg. Der spätere Geschädigte legte seine Kleidung am Flauchersteg ab. Hierbei wurde er von einem 32-jährigen Tschechen beobachtet, wie er u.a. sein Mobiltelefon in den Hosentaschen verstaute. In einem günstigen Augenblick entwendete der Tscheche die Hose und flüchtete.